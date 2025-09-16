16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
0-341'
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
4-2
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
0-0DA
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Galatasaray'da Osimhen sevinci!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen, tedaviye olumlu cevap verdi. Osimhen'in, Şampiyonlar Ligi'ndeki Eintracht Frankfurt maçında 11'de olması bekleniyor.

calendar 16 Eylül 2025 17:28 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2025 17:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Osimhen sevinci!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



SPORX ÖZEL - Galatasaray'da yaz transfer döneminde kurulan tarihi kadronun ardından gözler şimdi Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Perşembe günü Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak sarı-kırmızılılarda, 75 milyon euroluk golcü Victor Osimhen hakkında gelen haberler sevinç yarattı.

OSIMHEN'DEN MÜJDELİ HABER!

Nijerya Milli Takımı'nın Ruanda ile oynadığı maçın ilk yarısında sakatlanan ve özel uçakla İstanbul'a getirilen 26 yaşındaki golcünün tedavisi olumlu sonuç verdi.


Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda Osimhen'in Eintracht Frankfurt deplasmanına yetiştirilmesi için büyük bir seferberlik başlatıldı. Tedavi sürecinde olumlu geri dönüşler alınan Osimhen'den, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maç öncesi teknik heyete iyi haber geldi.

Ayak bileği bağlarında gerilme ve kanama tespit edilen Osimhen'in yapılan son kontrollerinde ciddi bir iyileşme kaydedildiği görüldü.

11'DE BAŞLAYACAK

Galatasaray teknik heyeti ile sağlık ekibinin yaptığı toplantıda, sürpriz bir gelişme yaşanmadığı takdirde Osimhen'in Eintracht Frankfurt maçına ilk 11'de başlayabileceğine karar verildi.

Eyüpspor maçında Osimhen'i dinlendiren Okan Buruk, Eintracht Frankfurt maçında Victor Osimhen'i yeniden sahaya sürecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.