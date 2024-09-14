Galatasaray'da Osimhen planı

Galatasaray'ın sansasyonel transferi Victor Osimhen Rizespor karşısında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyecek.
Teknik direktör Okan Buruk'un Nijeryalı forveti, Çaykur Rizespor karşısında ikinci yarı sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların bir diğer yeni transferi Ismail Jakobs'un ise hafif sakatlığı nedeniyle riske edilmeyeceği öğrenildi.
Galatasaray'ın Rizespor karşısında muhtemel 11'i şu şekilde:
Teknik direktör Okan Buruk'un Nijeryalı forveti, Çaykur Rizespor karşısında ikinci yarı sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılıların bir diğer yeni transferi Ismail Jakobs'un ise hafif sakatlığı nedeniyle riske edilmeyeceği öğrenildi.
Galatasaray'ın Rizespor karşısında muhtemel 11'i şu şekilde: