Galatasaray'da Osimhen planı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni transferlerden Victor Osimhen'i Rizespor karşısında ikinci yarıda sahaya sürecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Osimhen planı
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14 Eylül 2024 09:03
Galatasaray'ın sansasyonel transferi Victor Osimhen Rizespor karşısında ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Teknik direktör Okan Buruk'un Nijeryalı forveti, Çaykur Rizespor karşısında ikinci yarı sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılıların bir diğer yeni transferi Ismail Jakobs'un ise hafif sakatlığı nedeniyle riske edilmeyeceği öğrenildi.

Galatasaray'ın Rizespor karşısında muhtemel 11'i şu şekilde:



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