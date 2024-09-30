Galatasaray'da Osimhen için karar!

Galatasaray'da Kasımpaşa maçında sakatlık yaşayan Victor Osimhen ile ilgili karar verildi.
Cim Bom'un dünyaca ünlü forveti Victor Osimhen, ilk gollerini Kasımpaşa karşısında atmıştı. İki kez rakip fileleri sallayan Osimhen, ilk yarıda sol arka adalesinden sakatlanmış ve ikinci yarıya çıkamamıştı.
25 yaşındaki süperstar, "Takım olarak mutsuzuz. Hak ettiğimiz bir üç puan vardı. Çok çalışıp bir sonraki maçı kazanmaya odaklanmamız gerekiyor" demişti.
RİSKE EDİLMEYECEK
Önemli bir durumunun olmadığını belirten Nijeryalı forvetin, Rigas Skola karşısında riske edilmemesi ve ligdeki Alanyaspor maçına saklanması bekleniyor.
HER MAÇTA SKORA KATKI
Nijeryalı golcü, şu ana kadar her maçta skora katkı verdi. 3 asistinin yanına 2 golünü de Kasımpaşa karşısında ekledi.
Cim Bom'un dünyaca ünlü forveti Victor Osimhen, ilk gollerini Kasımpaşa karşısında atmıştı. İki kez rakip fileleri sallayan Osimhen, ilk yarıda sol arka adalesinden sakatlanmış ve ikinci yarıya çıkamamıştı.
25 yaşındaki süperstar, "Takım olarak mutsuzuz. Hak ettiğimiz bir üç puan vardı. Çok çalışıp bir sonraki maçı kazanmaya odaklanmamız gerekiyor" demişti.
RİSKE EDİLMEYECEK
Önemli bir durumunun olmadığını belirten Nijeryalı forvetin, Rigas Skola karşısında riske edilmemesi ve ligdeki Alanyaspor maçına saklanması bekleniyor.
HER MAÇTA SKORA KATKI
Nijeryalı golcü, şu ana kadar her maçta skora katkı verdi. 3 asistinin yanına 2 golünü de Kasımpaşa karşısında ekledi.