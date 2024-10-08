Galatasaray'da önce prim sonra borçsuzluk!

Galatasaray, takıma primleri ödedikten sonra oyunculara 15 Ekim'e kadar UEFA'ya gönderilmesi gereken borçsuzluk kağıdını imzalatacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da önce prim sonra borçsuzluk!
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08 Ekim 2024 09:24
Geçen sezon mutlu sona ulaşan Galatasaray'da hala takıma şampiyonluk primi ödenmedi.

İki hafta önceki Fenerbahçe galibiyetinin ardından da soyunma odasında oyunculara 1.5 milyon euro prim sözü verilmişti. Sarı-kırmızılı yönetim bu hafta Florya'daki alacakları kapatmaya çalışacak. Futbolcu primlerinin toplamda kişi başı 8 milyon TL civarında olduğu öğrenildi.

Oyunculara primleri ödendikten sonra ise 15 Ekim'e kadar UEFA'ya gönderilmesi gereken borçsuzluk kağıdı imzalatılacak.

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