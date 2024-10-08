Galatasaray'da önce prim sonra borçsuzluk!

Geçen sezon mutlu sona ulaşan Galatasaray'da hala takıma şampiyonluk primi ödenmedi.
İki hafta önceki Fenerbahçe galibiyetinin ardından da soyunma odasında oyunculara 1.5 milyon euro prim sözü verilmişti. Sarı-kırmızılı yönetim bu hafta Florya'daki alacakları kapatmaya çalışacak. Futbolcu primlerinin toplamda kişi başı 8 milyon TL civarında olduğu öğrenildi.
Oyunculara primleri ödendikten sonra ise 15 Ekim'e kadar UEFA'ya gönderilmesi gereken borçsuzluk kağıdı imzalatılacak.
İki hafta önceki Fenerbahçe galibiyetinin ardından da soyunma odasında oyunculara 1.5 milyon euro prim sözü verilmişti. Sarı-kırmızılı yönetim bu hafta Florya'daki alacakları kapatmaya çalışacak. Futbolcu primlerinin toplamda kişi başı 8 milyon TL civarında olduğu öğrenildi.
Oyunculara primleri ödendikten sonra ise 15 Ekim'e kadar UEFA'ya gönderilmesi gereken borçsuzluk kağıdı imzalatılacak.