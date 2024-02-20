Galatasaray'da Okan Buruk'un başarısındaki şifreler

Galatasaray'ın başında ilk senesinde şampiyon olan, sarı-kırmızılı takım ile ligde 62 maçta 50 galibiyete en kısa sürede ulaşan ve en yüksek puan yüzdesine sahip (2.53) hoca durumundaki Okan Buruk, bu sezon da fark yarattı.
İşte Buruk'u farklı kılan ve başarıdan başarıya koşturan faktörler:
JOKERLER: Barış Alper, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Kerem Demirbay gibi jokerler çıkardı. Özellikle sakat, cezalı veya formsuzluk olduğu dönemde bunun eksikliği hissedilmedi. Üstelik iyi performanslar alındı.
YILDIZ YÖNETİMİ: Her futbolcusuna dokundu. Mertens, Nelsson, Zaha gibi isimler zaman zaman yedek kaldı ama küsen olmadı. Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay gibi futbolcular da kulübede oturmayı hiç dert etmedi.
RAKİP ANALİZİ: Okan Buruk'un şanslı olduğu konuların başında bu durum geliyor. Özellikle yardımcısı İrfan Saraloğlu maçları çok iyi okuyor. Son dönemde ilk yarıdan maçların koparılmasında rakip analizleri etkili oldu.
YOĞUN MESAİ: Florya'da uzun saatler kalıyor ve dersine iyi çalışıyor. Sabah girdiği tesislerden ekibiyle beraber en son çıkıyor.
İşte Buruk'u farklı kılan ve başarıdan başarıya koşturan faktörler:
JOKERLER: Barış Alper, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Kerem Demirbay gibi jokerler çıkardı. Özellikle sakat, cezalı veya formsuzluk olduğu dönemde bunun eksikliği hissedilmedi. Üstelik iyi performanslar alındı.
YILDIZ YÖNETİMİ: Her futbolcusuna dokundu. Mertens, Nelsson, Zaha gibi isimler zaman zaman yedek kaldı ama küsen olmadı. Kaan Ayhan ve Kerem Demirbay gibi futbolcular da kulübede oturmayı hiç dert etmedi.
RAKİP ANALİZİ: Okan Buruk'un şanslı olduğu konuların başında bu durum geliyor. Özellikle yardımcısı İrfan Saraloğlu maçları çok iyi okuyor. Son dönemde ilk yarıdan maçların koparılmasında rakip analizleri etkili oldu.
YOĞUN MESAİ: Florya'da uzun saatler kalıyor ve dersine iyi çalışıyor. Sabah girdiği tesislerden ekibiyle beraber en son çıkıyor.