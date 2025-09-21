Galatasaray'da Okan Buruk'tan moral mesajı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Eintracht Frankfurt karşısında alınan 5-1'lik farklı mağlubiyetle başlayan ve kurduğu pahalı kadro nedeniyle sert eleştirilere hedef olan Galatasaray'da, Okan Buruk moral telkini yaptı.
"BİZE YAKIŞMADI"
Kemerburgaz'da oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştiren Buruk'un, "Biz Galatasaray'ız. Son üç sezonda çok değerli işler yaptık. Frankfurt'ta aldığımız sonuç bize yakışmadı, bu yüzden eleştirilmemiz normal. Ama artık bunu arkamızda bırakıp yolumuza devam etmeliyiz" dediği aktarıldı.
"TELAFİ ETME FIRSATLARIMIZ OLACAK"
Deneyimli teknik adamın ayrıca şu sözleri kullandığı belirtildi:
"Futbol dünle değil, bugünle yaşanır. Frankfurt'taki yenilgiyi kafamızdan atıp lige odaklanmamız gerekiyor. Avrupa'da bunu telafi etme fırsatlarımız olacak, o yüzden geçmişe takılmadan önümüze bakmalıyız."
