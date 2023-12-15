Galatasaray'da Ndombele Ada yolcusu

Galatasaray, Tottenham'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Tanguy Ndombele'nin sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Ndombele Ada yolcusu
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15 Aralık 2023 09:00
Son güncelleme 15 Aralık 2023 09:43
Galatasaray'da yaz transfer döneminde Tottenham'dan 15 milyon euro satın alma bedeliyle kiralanan Tanguy Ndombele tamamen gözden çıkartıldı.

Şu ana kadar takıma hiçbir katkısı olmayan Fransız oyuncunun kiralık sözleşmesi feshedilecek ve İngiltere'ye geri gönderilecek.

Galatasaray'da 10 maçta süre bulan Ndombele, skor katkısı sağlayamadı.

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