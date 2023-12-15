Galatasaray'da yaz transfer döneminde Tottenham'dan 15 milyon euro satın alma bedeliyle kiralanan Tanguy Ndombele tamamen gözden çıkartıldı.
Şu ana kadar takıma hiçbir katkısı olmayan Fransız oyuncunun kiralık sözleşmesi feshedilecek ve İngiltere'ye geri gönderilecek.
Galatasaray'da 10 maçta süre bulan Ndombele, skor katkısı sağlayamadı.
Şu ana kadar takıma hiçbir katkısı olmayan Fransız oyuncunun kiralık sözleşmesi feshedilecek ve İngiltere'ye geri gönderilecek.
Galatasaray'da 10 maçta süre bulan Ndombele, skor katkısı sağlayamadı.