Galatasaray'da Morutan kalıyor!

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Olimpiu Morutan'ın kendini ispat etmekte kararlı olduğu belirtildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Morutan kalıyor!
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28 Mayıs 2022 14:34
Galatasaray'da sezon başı büyük umutlarla transfer edilen Olimpiu Morutan, bekleneni veremedi.

Kış transfer döneminde çok kez kiralanacağı konuşulan ancak takımdan ayrılmayan Morutan için yeni bir iddia geldi.

Galatasaray'da her kesim tarafından "Böyle bir yeteneğe yeterince şans verilmedi" görüşü hakimken, oyuncunun kendini ispatlamak istediği öğrenildi.

Rumen basınında çıkan haberlere göre Morutan'ın takımdan ayrılmayı düşünmediği kaydedildi.

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