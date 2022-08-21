Galatasaray'da Mertens parlıyor!

Ümraniyespor maçında 11'de başlayan Emre Akbaba ile başlayan Okan Buruk, devrede yeni transfer Mertens'i sahaya sürerken başarılı futbolcu iyi oyunuyla umut verdi.
Takımını harekete geçiren Belçikalı 10 numaranın performansından oldukça memnun kalan Buruk, Emre Akbaba yerine Mertens'i kalıcı olarak ilk 11'e monte edecek.
Mertens, Trabzon deplasmanında Aslan'ın en önemli hücum silahı olacak.
Takımını harekete geçiren Belçikalı 10 numaranın performansından oldukça memnun kalan Buruk, Emre Akbaba yerine Mertens'i kalıcı olarak ilk 11'e monte edecek.
Mertens, Trabzon deplasmanında Aslan'ın en önemli hücum silahı olacak.
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