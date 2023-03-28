Galatasaray'da Mertens hazır!

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa ve Konyaspor maçlarında oynayamayan Dries Mertens, formasına kavuşuyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Galatasaray'da Mertens hazır!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Mart 2023 09:07
Dries Mertens
Dries Mertens
Galatasaray
Galatasaray'da yokluğu iki maçta da hissedilen Dries Mertens, Adana Demirspor maçı ile sahaya dönüyor.

Kasımpaşa ve Konyaspor karşılaşmalarında forma giymeyen Belçikalı oyuncu, son olarak 2-1 kazanılan Trabzonspor maçında oynamıştı. Mertens, Adana Demirspor maçında görev alması halinde 54 gün sonra forma giymiş olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon ligde 20 maçta forma giyen Belçikalı, 5 kez ağları havalandırdı ve 2 asiste imza attı. 




 
 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery