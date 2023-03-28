Galatasaray'da yokluğu iki maçta da hissedilen Dries Mertens, Adana Demirspor maçı ile sahaya dönüyor.Kasımpaşa ve Konyaspor karşılaşmalarında forma giymeyen Belçikalı oyuncu, son olarak 2-1 kazanılan Trabzonspor maçında oynamıştı. Mertens, Adana Demirspor maçında görev alması halinde 54 gün sonra forma giymiş olacak.Bu sezon ligde 20 maçta forma giyen Belçikalı, 5 kez ağları havalandırdı ve 2 asiste imza attı.