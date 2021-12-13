Galatasaray'da Marcao kararı!

Galatasaray'ın Sivasspor ile oynadığı maçta Marcao ilk 11'de yer almadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Marcao kararı!
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13 Aralık 2021 17:04
Galatasaray'ın Sivasspor ile oynayacağı müsabakada oynama durumu belirsiz olan Marcao ilk 11'de yer almadı.

Sarı-kırmızılıların deneyimli teknik adamı Fatih Terim, sakatlığı bulunan Brezilyalı stoperi ilk 11'de görevlendirmedi.

Terim, Marcao'nun yerine ise savunmanın göbeğinde Christian Luyindama'ya ilk 11'de şans tanıdı.

"LAZIO MAÇINDAN ÖNCE SORUNU VARDI"

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan, Marcao'nun durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Selçuk İnan, "Marcao'nun Lazio maçından önce ısınmada da sorunu vardı. Bugün ağrıları vardı. Oynayamayacak durumda. Onu oynatamadık." ifadelerini kullandı.






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