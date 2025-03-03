Galatasaray'da maç sonu istifa görüşmesi

Galatasaray'da Kasımpaşa maçı beraberliği sonrası büyük eleştiriler yapılıyor.
Taraftar, Kasımpaşa beraberliğinin faturasını 80'inci dakikada Mario Lemina'yı çıkarıp Carlos Cuesta'yı oyuna aldığı için Okan Buruk'a kesti. Sosyal medyada istifa çağrıları yapılmaya başlandı.
İSTİFA GÖRÜŞMESİ
Spor Gecesi Youtube kanalından Gökhan Dinç'in haberine göre; Maçtan sonra Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yöneticilerle bir araya geldi.
Okan Buruk'a sosyal medyadaki "İstifa" söylemlerine kulak asmaması gerektiği söylendi.
Galatasaray Yönetimi, Okan Buruk üzerindeki "istifa" bulutlarını yok etmek için hafta içinde birtakım hamleler yapacağı öğrenildi.
Taraftar, Kasımpaşa beraberliğinin faturasını 80'inci dakikada Mario Lemina'yı çıkarıp Carlos Cuesta'yı oyuna aldığı için Okan Buruk'a kesti. Sosyal medyada istifa çağrıları yapılmaya başlandı.
İSTİFA GÖRÜŞMESİ
Spor Gecesi Youtube kanalından Gökhan Dinç'in haberine göre; Maçtan sonra Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yöneticilerle bir araya geldi.
Okan Buruk'a sosyal medyadaki "İstifa" söylemlerine kulak asmaması gerektiği söylendi.
Galatasaray Yönetimi, Okan Buruk üzerindeki "istifa" bulutlarını yok etmek için hafta içinde birtakım hamleler yapacağı öğrenildi.