Galatasaray'da Mario Lemina, ilk 11'e geri dönüyor.
Eyüpspor karşısında dinlendirilen Mario Lemina, Frankfurt maçıyla birlikte formasına kavuşacak.
TORREIRA'NIN YANINDA GÖREV ALACAK
Gabonlu futbolcunun fizik gücünden yararlanmak isteyen teknik direktör Okan Buruk, yanında Torreira'ya şans verecek. Sara mı İlkay mı oynayacak bunu zaman gösterecek.
Eyüpspor karşısında dinlendirilen Mario Lemina, Frankfurt maçıyla birlikte formasına kavuşacak.
TORREIRA'NIN YANINDA GÖREV ALACAK
Gabonlu futbolcunun fizik gücünden yararlanmak isteyen teknik direktör Okan Buruk, yanında Torreira'ya şans verecek. Sara mı İlkay mı oynayacak bunu zaman gösterecek.