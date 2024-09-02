Galatasaray'da kulüp aranıyor: Halil Dervişoğlu

Galatasaray'da maç kadrolarında yer almayan Halil Dervişoğlu için yeni kulüp aranıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da kulüp aranıyor: Halil Dervişoğlu
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02 Eylül 2024 08:28
Galatasaray'da gözden çıkartılan Halil Dervişoğlu, bu sezon maç kadrolarında yer almıyor.

Sarı-kırmızılı ekiple antrenmanlara çıkan 24 yaşındaki oyuncu için kulüp aranıyor. Süper Lig'den talipleri olan Halil'in kısa süre içinde yeni bir takıma gitmesi planlanıyor.

Halil Dervişoğlu, geçen sezonun ikinci yarısını da kiralık olarak Hatayspor'da geçirmişti.

24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

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