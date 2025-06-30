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Galatasaray'da kritik transfer haftası

Galatasaray, 4 Temmuz'daki sezon açılışına kadar Osimhem ve kaleci transferi konusunu çözmek istiyor.

calendar 30 Haziran 2025 09:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da kritik transfer haftası
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Transferi Leroy Sane ile açan ve adından dünyada bir kere daha söz ettiren Galatasaray, iki transferi daha bu hafta içinde çözmeyi hedefliyor.

Sezonu 4 Temmuz Cuma günü Kemerburgaz'da açacak olan Galatasaray, iki transferi daha bitirmek için çabalarını sıklaştıracak.

OSIMHEN NETLEŞECEK


Osimhen transferinin bu hafta netleşmesini bekleyen sarı-kırmızılıların olumsuz senaryolara karşı da önlemini erken almak istediği vurgulandı. Cim-Bom'da sürecin uzamasına rağmen Osimhen'in kararının olumlu olacağına dair inancın korunduğu belirtildi.

KALEDE GÜNDEM PETROVIC VE STEGEN

Fernando Muslera sonrası kaleye yapılacak transfer için de kritik döneme girildi. Sarı-kırmızılıların, Chelsea'den Djordje Petrovic ısrarı sürerken, Ter Stegen için de Barcelona'nın tavrında yumuşama beklendiği öğrenildi. Diğer seçeceklerin de değerlendirildiği ve Galatasaray'ın kısa süre içinde kaleci arayışına noktayı koyacağı ifade edildi.

OKAN BURUK, İKİ TRNSFERİ ERKEN İSTİYOR

Teknik Direktör Okan Buruk özellikle forvet ile kaleci konusunda görüşmelerin erken sonlanmasını istiyor. 


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