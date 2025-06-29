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Inter Miami CF-Atlanta United
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Galatasaray'da kritik toplantı: Barış Alper - Hakan Çalhanoğlu

Galatasaray ve Inter, Barış Alper Yılmaz ile Hakan Çalhanoğlu transferleri için önümüzdeki hafta İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirecek.

calendar 29 Haziran 2025 13:40
Haber: Takvim, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'da kritik toplantı: Barış Alper - Hakan Çalhanoğlu
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Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor.

Önceki gün İtalyan medyasında yer alan haberde İtalya Ligi ekiplerinden İnter'in Barış Alper Yılmaz'a ilgisi olduğu yazılmıştı.

Galatasaray'ın da Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile yakınlaştığı biliniyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İSTANBUL'DA BİR ARAYA GELECEKLER



Galatasaray ve Inter kulübü yetkililerinin önümüzdeki hafta İstanbul'da bu iki oyuncunun transferi için masaya oturması bekleniyor.

25 MİLYON EURO VERİYOR

İtalyanlar, Hakan Çalhanoğlu için 40 milyon Euro'luk bonservis ücreti talep etse de bu rakamın yapılan görüşmelerde düşmese bekleniyor.

Sarı-Kırmızılılar ise milli futbolcu Barış Alper Yılmaz için en az 35 milyon Euro talep ediyor. Inter'in 25 milyon Euro'ya kadar çıktığı ancak Galatasaray'ın bu rakamı kabul etmediği gelen haberler arasında. İstanbul'da yapılacak kritik görüşmeden sonra iki oyuncunun kaderi de belirlenmiş olacak.

Çalhanoğlu kulüplerin anlaşamaması halinde Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor. 


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