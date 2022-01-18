Galatasaray'da korku tüneli! Kırmızı alarm...

Şampiyonluk parolasıyla girdiği sezonun 21. haftasında 13. sıraya kadar gerileyen Galatasaray'da kırmızı alarm verildi. Lider Trabzonspor'un 23 puan gerisinde kalan Aslan, bu sezon 4 takımın küme düşeceği ligde perşembe günü karşılaşacağı Kasımpaşa'nın sadece 6 puan önünde...



Rakibini yenip kabusa son vermeye çalışacak sarı-kırmızılılar, 3 gün sonra ise lider Trabzonspor'la karşılaşacak. Fatih Terim'in görevine son vererek büyük risk alan başkan Burak Elmas, eleştirilerin odak noktası haline geldi. 25 milyon Euro harcanan futbol takımında yedek kalecinin İsmail Çipe olması, sosyal medyada kadınlara yönelik yazmış olduğu ağır ifadeler ortaya çıkan yönetici Işıtan Gün'ün istifa etmeyi düşünmemesi, Başkan Burak Elmas'a olan tepkinin şiddetini de artırıyor.



KARAR 'GÜN'Ü!

Burak Elmas'ın bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında Işıtan Gün'den istifasını isteyip istemeyeceği merak konusu. Gün'ün, devam etmesi halinde kadınlar için sosyal sorumluluk projelerinde yer alan Başak Karaca tepkisini göstermek için istifasını verecek. Yönetimde yaşanan sıkıntılı sürecin yanında futboldaki kötü gidişat değişmezse yönetim için iki senaryo söz konusu. Ya seçim kararı alıp camiada güven tazeleyecekler ya da mart ayındaki mali kongreye ibrasızlık tehlikesi altında katılacaklar.



YARIM 1 MİLYON 250 BİN, TAM 1.5 MİLYON EURO

Fatih Terim'in yerine getirilen Domenec Torrent'e yapılan sözleşmede çok ilginç detaylar ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı yönetim, 1.5 yıllık anlaştığı İspanyol teknik adama, yarım sezon için 1 milyon 250 bin Euro ödeme yapacak. Gelecek sezon için ise 1 milyon 500 bin Euro verecek. 59 yaşındaki çalıştırıcı şampiyonluk halinde 200 bin Euro, ligi ikinci, üçüncü veya dördüncü bitirirse 50 bin Euro bonus alacak. Yardımcılarına da aylık 20 bin Euro ödenecek.





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