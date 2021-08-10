Galatasaray'da kesenin ağzı açıldı, yaş ortalaması azaldı

Galatasaray, bonservis ödediği tüm isimlerde 'gençlik aşısı' planını uyguladı.

Haber; Sabah
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Galatasaray'da kesenin ağzı açıldı, yaş ortalaması azaldı
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10 Ağustos 2021 10:09
Burak Elmas-Fatih Terim birlikteliğiyle transfer planlamaları da değişti. Kiralık hamleler durdu, yerini genellikle 25 yaş altı isimler aldı.

Barış Alper Yılmaz, Cicaldau, Sacha Boey, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson'a 20 milyon Euro bonservis ödemeyi göze alan sarı-kırmızılı yönetim, anlaşmalarını 3-4 yıllık taksitler halinde uzun vadeye yaydı ve oyuncu maaşlarını düşük tutarak mali dengeyi sağladı.

Gençlik operasyonunu hayata geçiren G.Saray'da 8 transferin yaş ortalaması 24.5. İdeal 11'de Muslera dışında 30 yaş üzerinde oyuncu yok. Falcao ve Feghouli'nin ayrılmasıyla Aslan daha da gençleşecek.


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