Galatasaray'da Kerem yine 10 numaraya!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu için kararını verdi. Milli yıldız, son dönemde olduğu gibi Manchester United karşısında da 10 numarada forma giyecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Kerem yine 10 numaraya!
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29 Kasım 2023 09:43
Galatasaray, sahasında Manchester United'ı ağırlamaya hazırlanırken, sarı-kırmızılı ekipte de kadroda kimlerin olacağı ya da hangi rolde sahaya çıkacakları merak konusu. Özellikle son dönemde yeni pozisyonunda eleştirilen Kerem Aktürkoğlu'nun durumu da netlik kazandı.

Ligdeki Alanyaspor mücadelesinde dinlendirilen ve ikinci yarıda oyuna giren genç yıldız, United sınavını yine boş geçmemek için elinden geleni yapmaya hazır.

Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, Kerem'le özel olarak bitiricilik üzerine çalıştıklarını ve öğrencisinden patlama beklediğini Alanya galibiyetinin ardından dile getirmişti.

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