Galatasaray, sahasında Manchester United'ı ağırlamaya hazırlanırken, sarı-kırmızılı ekipte de kadroda kimlerin olacağı ya da hangi rolde sahaya çıkacakları merak konusu. Özellikle son dönemde yeni pozisyonunda eleştirilen Kerem Aktürkoğlu'nun durumu da netlik kazandı.
Ligdeki Alanyaspor mücadelesinde dinlendirilen ve ikinci yarıda oyuna giren genç yıldız, United sınavını yine boş geçmemek için elinden geleni yapmaya hazır.
Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, Kerem'le özel olarak bitiricilik üzerine çalıştıklarını ve öğrencisinden patlama beklediğini Alanya galibiyetinin ardından dile getirmişti.
Ligdeki Alanyaspor mücadelesinde dinlendirilen ve ikinci yarıda oyuna giren genç yıldız, United sınavını yine boş geçmemek için elinden geleni yapmaya hazır.
Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, Kerem'le özel olarak bitiricilik üzerine çalıştıklarını ve öğrencisinden patlama beklediğini Alanya galibiyetinin ardından dile getirmişti.
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