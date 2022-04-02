Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sakatlandı

Gelecek hafta ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sakatlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sakatlandı
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02 Nisan 2022 21:14
Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Galatasaray'da sakatlık yaşandı.

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Fenerbahçe derbisi öncesinde sakatlanan Kerem Aktürkoğlu, 34. dakikada yerini Emre Kılınç'a bıraktı.

Oldukça üzgün şekilde kenara gelen ve teknik direktör Domenec Torrent'e sarılan Kerem Aktürkoğlu'nun durumu kontrollerin ardından belli olacak.

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