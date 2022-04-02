Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sakatlandı

Süper Lig'in 31. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak Galatasaray'da sakatlık yaşandı.
Galatasaray'ın önemli isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Fenerbahçe derbisi öncesinde sakatlanan Kerem Aktürkoğlu, 34. dakikada yerini Emre Kılınç'a bıraktı.
Oldukça üzgün şekilde kenara gelen ve teknik direktör Domenec Torrent'e sarılan Kerem Aktürkoğlu'nun durumu kontrollerin ardından belli olacak.
Galatasaray'ın önemli isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Fenerbahçe derbisi öncesinde sakatlanan Kerem Aktürkoğlu, 34. dakikada yerini Emre Kılınç'a bıraktı.
Oldukça üzgün şekilde kenara gelen ve teknik direktör Domenec Torrent'e sarılan Kerem Aktürkoğlu'nun durumu kontrollerin ardından belli olacak.