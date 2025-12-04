Galatasaray'da Kazımcan Karataş'a destek hazırlığı!

Galatasaray, Kazımcan Karataş'a Samsunspor maçında destek vermeye hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Fenerbahçe derbisinde yüzüne yabancı madde isabet eden ve daha sonrasında kalkıp oyuna devam eden 22 yaşındaki futbolcu için özel pankartlar hazırladı. Kazımcan, Samsunspor maçı öncesi özel olarak tribüne çağırılacak ve destek verilecek.
Galatasaray'da Eren Elmalı ve Ismail Jakobs'un yokluğunda bulduğu şansı çok iyi değerlendiren Kazımcan Karataş, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe derbisindeki performanslarıyla dikkat çekmişti.
