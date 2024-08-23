Galatasaray'da Kaan Ayhan geri dönüyor

Galatasaray'da Young Boys rövanşında stoperde Kaan Ayhan görev alacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Kaan Ayhan geri dönüyor
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23 Ağustos 2024 10:37
Young Boys'a 3-2 yenilen Galatasaray'da kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, rövanş maçında cezalı.

Geçtiğimiz sezon Sparta Prag maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle cezalı olan ve Young Boys maçında 1 maçlık cezası sona eren Kaan Ayhan ise rövanşta sahada olacak.



Tedavisi devam eden Davinson Sanchez, Young Boys maçı için UEFA listesine eklenmişti. Ancak yetişmesi çok düşük olasılık olarak görülüyor. Nelsson'u partneri yüksek ihtimalle Kaan olacak.

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