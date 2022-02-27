Galatasaray'da ilklerin gecesi

Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray'da Patrick van Aanhholt ile Ryan Babel ilkleri yaşadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da ilklerin gecesi
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27 Şubat 2022 21:11
Galatasaray, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup ederken, sarı-kırmızılıların iki Hollandalı oyuncusu Patrick van Aanholt ile Ryan Babel ilki yaşadı.

Galatasaray'da Patrick van Aanholt, bu sezon ilk golünü Çaykur Rizespor ağlarına gönderirken, kariyerinde de ilk kez bir maçta iki kez gol sevinci yaşadı.

Çaykur Rizespor maçında penaltıdan takımının ikinci golünü atan Ryan Babel ise bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

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