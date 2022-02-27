Galatasaray'da ilklerin gecesi

Galatasaray, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup ederken, sarı-kırmızılıların iki Hollandalı oyuncusu Patrick van Aanholt ile Ryan Babel ilki yaşadı.



Galatasaray'da Patrick van Aanholt, bu sezon ilk golünü Çaykur Rizespor ağlarına gönderirken, kariyerinde de ilk kez bir maçta iki kez gol sevinci yaşadı.



Çaykur Rizespor maçında penaltıdan takımının ikinci golünü atan Ryan Babel ise bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.





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