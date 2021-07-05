Galatasaray 'ın Emre Akbaba'nın ardından 2 yeni imzayı da bu hafta içerisinde açıklaması bekleniyor.
Kulüple sözleşmesi sona eren Arda Turan'ın kontratının uzatılması planlanıyor.
Takımla idmanlara ara vermeden başlayan deneyimli isme ek olarak Ankara Keçiörengücü'den anlaşılan Barış Alper Yılmaz ile de imzalar duyurulacak.
Kulüple sözleşmesi sona eren Arda Turan'ın kontratının uzatılması planlanıyor.
Takımla idmanlara ara vermeden başlayan deneyimli isme ek olarak Ankara Keçiörengücü'den anlaşılan Barış Alper Yılmaz ile de imzalar duyurulacak.