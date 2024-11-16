Galatasaray'da iki ayrılık kararı: Yusuf ve Jelert!

Galatasaray, Elias Jelert ve Yusuf Demir'i devre arasında daha fazla forma şansı bulabilecekleri bir takıma kiralamayı planlıyor.

Haber; Trtspor, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da iki ayrılık kararı: Yusuf ve Jelert!
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16 Kasım 2024 18:45
Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Kadro planlaması yapan sarı kırmızılıların, bazı futbolcularla yol ayrımına gitmesi bekleniyor.

JELERT VE YUSUF DEMİR

Yabancı sınırı nedeniyle Elias Jelert ve Yusuf Demir bu sezon bekledikleri süreleri bulamadı. İki futbolcunun da devre arasında takımdan ayrılmayı ihtimali oldukça yüksek.

JELERT'İN PERFORMANSI

Sezon başında 9 milyon euroya Kopenhag'tan transfer edilen Jelert, henüz beklentileri karşılayamadı. Bu sezon 14 maçta görev alan Danimarkalı futbolcu, bu karşılaşmaların yalnızca 3'üne 11'de başladı. Son maçlarda iyi bir görüntü çizen 21 yaşındaki oyuncu, gol veya asist üretemedi.

YUSUF DEMİR NE YAPTI?

Sezon başı kampını iyi geçiren Yusuf Demir ise bu sezon tüm kulvarlarda dört kez forma giyebildi. Hiçbir mücadeleye 11'de başlamayan Yusuf, 14 resmi maçta kadroya giremedi.

KİRALIK TRANSFER

Sarı kırmızılı yönetim, Jelert ve Yusuf'u daha fazla forma giyebilecekleri bir kulübe kiralamayı planlıyor. İki futbolcunun da bu duruma sıcak baktığı öğrenildi.

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