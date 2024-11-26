Galatasaray'da hedef bu kez Avrupa'da deplasman

Galatasaray, Süper Lig deplasmanlarındaki başarısını bu kez Avrupa'ya taşımak istiyor.

Haber; Posta, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da hedef bu kez Avrupa'da deplasman
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26 Kasım 2024 11:39
Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda çıktığı 5 maçı da kazandı. 14 defa fileleri sarsarken kalesinde 3 gol gördü. Ancak dış saha başarısını Avrupa Ligi'ne taşıyamadı.

Young Boys'a 3-2 kaybeden Galatasaray, Rigas karşısında da 2-0'lık üstünlüğü koruyamamıştı. Maç 2-2 sonuçlanmıştı.

Okan Buruk ve öğrencileri, Alkmaar deplasmanında bu defa 3 puanı hedefliyor.

AZ ALKMAAR'DAN KRİTİK GALİBİYETLER

Öte yandan, Alkmaar ligde 6 maçtır kazanamıyordu. Bu haftayı 2-1'lik Rotterdam galibiyetiyle kapattılar.

Avrupa Ligi'nde bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmişlerdi. 

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