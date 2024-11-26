Galatasaray'da hedef bu kez Avrupa'da deplasman

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda çıktığı 5 maçı da kazandı. 14 defa fileleri sarsarken kalesinde 3 gol gördü. Ancak dış saha başarısını Avrupa Ligi'ne taşıyamadı.
Young Boys'a 3-2 kaybeden Galatasaray, Rigas karşısında da 2-0'lık üstünlüğü koruyamamıştı. Maç 2-2 sonuçlanmıştı.
Okan Buruk ve öğrencileri, Alkmaar deplasmanında bu defa 3 puanı hedefliyor.
AZ ALKMAAR'DAN KRİTİK GALİBİYETLER
Öte yandan, Alkmaar ligde 6 maçtır kazanamıyordu. Bu haftayı 2-1'lik Rotterdam galibiyetiyle kapattılar.
Avrupa Ligi'nde bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmişlerdi.
Young Boys'a 3-2 kaybeden Galatasaray, Rigas karşısında da 2-0'lık üstünlüğü koruyamamıştı. Maç 2-2 sonuçlanmıştı.
Okan Buruk ve öğrencileri, Alkmaar deplasmanında bu defa 3 puanı hedefliyor.
AZ ALKMAAR'DAN KRİTİK GALİBİYETLER
Öte yandan, Alkmaar ligde 6 maçtır kazanamıyordu. Bu haftayı 2-1'lik Rotterdam galibiyetiyle kapattılar.
Avrupa Ligi'nde bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmişlerdi.