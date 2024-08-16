Galatasaray'da gözler Icardi'de

Galatasaray'da Konyaspor ile deplasmanda oynanacak maçta gözler Mauro Icardi'de olacak. Arjantinli yıldız, geçen sezon Konya deplasmanında iki gol atmış ve şampiyonluğu getirmişti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da gözler Icardi'de
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16 Ağustos 2024 11:47
Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor deplasmanına konuk olacak.

Sarı-kırmızılılarda gözler Mauro Icardi'nin üzerinde olacak.

Arjantinli yıldız, ligin ilk haftasında Hatayspor maçında fileleri havalandırmış ve sezona golle başlamıştı.

Icardi, geçen sezon ise Konyaspor deplasmanında iki gol atmış ve şampiyonluğu getirmişti.

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