Galatasaray'da gözler Icardi'de

Galatasaray, Süper Lig'in ikinci haftasında Konyaspor deplasmanına konuk olacak.
Sarı-kırmızılılarda gözler Mauro Icardi'nin üzerinde olacak.
Arjantinli yıldız, ligin ilk haftasında Hatayspor maçında fileleri havalandırmış ve sezona golle başlamıştı.
Icardi, geçen sezon ise Konyaspor deplasmanında iki gol atmış ve şampiyonluğu getirmişti.
Sarı-kırmızılılarda gözler Mauro Icardi'nin üzerinde olacak.
Arjantinli yıldız, ligin ilk haftasında Hatayspor maçında fileleri havalandırmış ve sezona golle başlamıştı.
Icardi, geçen sezon ise Konyaspor deplasmanında iki gol atmış ve şampiyonluğu getirmişti.
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