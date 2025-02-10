Galatasaray'da Frankowski transferiyle zor karar!

Galatasaray; Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Carlos Cuesta ve Mario Lemina'nın ardından beşinci transferini yapmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılılar, Przemyslaw Frankowski'nin transferi için Lens ile anlaşma sağladı. Galatasaray'da Frankowski'nin transferiyle birlikte kadrodaki yabancı oyuncu sayısı 15'e yükselecek.
Sarı-kırmızılılar, Frankowski'yi UEFA'ya verilen kadrodan sonra transfer ettiği için Polonyalı futbolcu AVrupa maçlarında forma giyemeyecek.
SÖZLEŞME DONDURMA İHTİMALİ
Galatasaray, uzun süreli sakatlığı bulunmasına rağmen Mauro Icardi'nin adını UEFA'ya bildirmişti. Frankowski transferinin ardından Icardi'nin isminin TFF listesinden çıkartılması gündeme geldi. Galatasaray'da bu olasılık gerçekleşirse; Frankowski lig, sahalara döndüğünde ise Icardi, Avrupa (Galatasaray, Avrupa'da yoluna devam ederse) maçlarında forma giyebilecek.
AYRILIK OLASILIĞI
Galatasaray'da Frankowski transferiyle birlikte bir diğer ihtimal de ayrılık. Sarı-kırmızılılar, Yusuf Demir'i Süper Lig'den bir takıma kiralayabilir. Okan Buruk'un son dönemde sonradan oyuna dahil ederek şans verdiği genç futbolcu, özellikle Boluspor ile kupada oynanan maçta dikkat çekmişti. Yusuf Demir, Boluspor maçında 1 gol, 2 asitlik performansıyla dikkat çekmişti.
Galatasaray'ın Frankowski transferinin ardından kadrodaki yabancı oyuncular ile ilgili vereceği karar büyük bir merakla bekleniyor.
Sarı-kırmızılılar, Przemyslaw Frankowski'nin transferi için Lens ile anlaşma sağladı. Galatasaray'da Frankowski'nin transferiyle birlikte kadrodaki yabancı oyuncu sayısı 15'e yükselecek.
Sarı-kırmızılılar, Frankowski'yi UEFA'ya verilen kadrodan sonra transfer ettiği için Polonyalı futbolcu AVrupa maçlarında forma giyemeyecek.
SÖZLEŞME DONDURMA İHTİMALİ
Galatasaray, uzun süreli sakatlığı bulunmasına rağmen Mauro Icardi'nin adını UEFA'ya bildirmişti. Frankowski transferinin ardından Icardi'nin isminin TFF listesinden çıkartılması gündeme geldi. Galatasaray'da bu olasılık gerçekleşirse; Frankowski lig, sahalara döndüğünde ise Icardi, Avrupa (Galatasaray, Avrupa'da yoluna devam ederse) maçlarında forma giyebilecek.
AYRILIK OLASILIĞI
Galatasaray'da Frankowski transferiyle birlikte bir diğer ihtimal de ayrılık. Sarı-kırmızılılar, Yusuf Demir'i Süper Lig'den bir takıma kiralayabilir. Okan Buruk'un son dönemde sonradan oyuna dahil ederek şans verdiği genç futbolcu, özellikle Boluspor ile kupada oynanan maçta dikkat çekmişti. Yusuf Demir, Boluspor maçında 1 gol, 2 asitlik performansıyla dikkat çekmişti.
Galatasaray'ın Frankowski transferinin ardından kadrodaki yabancı oyuncular ile ilgili vereceği karar büyük bir merakla bekleniyor.
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