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Galatasaray'da Frankowski için veda tarihi!

Lens ve Rennes, Galatasaray'dan Przemyslaw Frankowski ile ilgileniyor. Polonyalı futbolcunun, Avusturya kampından sonra Galatasaray'dan ayrılması bekleniyor.

calendar 21 Temmuz 2025 09:42
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Frankowski için veda tarihi!
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Galatasaray, geçen sezonun devre arasında Lens'ten kadrosuna kattığı Przemyslaw Frankowski ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

29 yaşındaki futbolcu ile Fransa'dan eski kulübü Lens ile birlikte Rennes ilgileniyor.

KAMP SONRASI VEDA

Galatasaray, söz konusu iki Fransız ekibinden resmi teklif gelmesi halinde Frankowski'nin ayrılığına onay verecek. Polonyalı futbolcunun, Avusturya kampının ardından takımdan ayrılması bekleniyor.

GALATASARAY PERFORMANSI


Galatasaray, Avusturya kampında son maçında 23 Temmuz'da Cagliari Calcio ile karşılaşacak ve ardından çalışmalarına İstanbul'da devam edecek. Bu tarihten sonra Frankowski transferinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Galatasaray'da 15 maçta süre bulan Frankowski, 1 asist yaptı.

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