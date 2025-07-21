Galatasaray'da Frankowski için veda tarihi!

Galatasaray, geçen sezonun devre arasında Lens'ten kadrosuna kattığı Przemyslaw Frankowski ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
29 yaşındaki futbolcu ile Fransa'dan eski kulübü Lens ile birlikte Rennes ilgileniyor.
KAMP SONRASI VEDA
Galatasaray, söz konusu iki Fransız ekibinden resmi teklif gelmesi halinde Frankowski'nin ayrılığına onay verecek. Polonyalı futbolcunun, Avusturya kampının ardından takımdan ayrılması bekleniyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray, Avusturya kampında son maçında 23 Temmuz'da Cagliari Calcio ile karşılaşacak ve ardından çalışmalarına İstanbul'da devam edecek. Bu tarihten sonra Frankowski transferinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
Galatasaray'da 15 maçta süre bulan Frankowski, 1 asist yaptı.
29 yaşındaki futbolcu ile Fransa'dan eski kulübü Lens ile birlikte Rennes ilgileniyor.
KAMP SONRASI VEDA
Galatasaray, söz konusu iki Fransız ekibinden resmi teklif gelmesi halinde Frankowski'nin ayrılığına onay verecek. Polonyalı futbolcunun, Avusturya kampının ardından takımdan ayrılması bekleniyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray, Avusturya kampında son maçında 23 Temmuz'da Cagliari Calcio ile karşılaşacak ve ardından çalışmalarına İstanbul'da devam edecek. Bu tarihten sonra Frankowski transferinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
Galatasaray'da 15 maçta süre bulan Frankowski, 1 asist yaptı.