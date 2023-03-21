Galatasaray'da Fernando Muslera endişesi

Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Fernando Muslera endişesi yaşanıyor. Ev sahibi takımın ikinci golünden sonra Mauro Icardi'nin gol sevincini taklit eden Konyaspor kalecisi Ibrahim Sehic'i iten Uruguaylı file bekçisinin bu hareketinden dolayı ceza alabileceği belirtildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Fernando Muslera endişesi
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21 Mart 2023 16:28
Süper Lig'de milli araya girilirken Galatasaray'da Fernando Muslera için endişe yaşanıyor.

Konyaspor ile deplasmanda oynanan maçta ev sahibi ekibin 2. golünün ardından Ibrahim Sehic ile tartışma yaşayan Uruguaylı file bekçisinin bu hareketi nedeniyle ceza alabileceği belirtildi.

Fernando Muslera bu sezon Galatasaray formasıyla 24 maça çıktı. Tecrübeli eldiven kalesinde 18 gol görürken, 11 kez kalesini gole kapattı.

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