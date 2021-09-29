Galatasaray'da Fatih Terim'in "evlatları!"

Galatasaray'da üç yerli oyuncunun zorunlu olduğu yeni sistemde 6 isim öne çıktı.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da Fatih Terim'in 'evlatları!'
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29 Eylül 2021 10:20
Sezonu erken açan ve iki kulvarda 14 maça çıkan Galatasaray'da yerli oyuncular önemli katkı verdi.

Sözcü Gazetesi'nden Mesut Yıldırım'ın "Terim'in Evlatları" başlıklı haberinde öne çıkanlar şu şekilde;

Ceza sıkıntısı yaşayan Oğulcan Çağlayan, sakatlığı bulunan Barış Alper Yılmaz, ligde ilk 11'i göremeyen Aytaç Kara ve tecrübesiyle rotasyonda değerlendirilen Ömer Bayram dışında tam 6 Türk oyuncu, Terim'in kadrosunda önemli süreler aldı.

Bu isimler; Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Alpaslan Öztürk ve Halil Dervişoğlu...

EN FAZLA KEREM OYNADI

14 resmi maçın 13'ünde ilk 11'e giren ve 3 gol-3 asist üreten Kerem, Terim'in 'evlatları'ndan en güvendiği futbolcuydu.

Kerem'i orta sahanın dinamosu Berkan 11, Taylan ise 9 maçla takip etti.

Diagne ve Mustafa ile girdiği forma yarışını kazanan Halil, Luyindama'ya alternatif olan Alpaslan, Feghouli'yi kesen Emre Kılınç diğer iyi not alan yerliler oldu.

Bu 6 oyuncunun yaş ortalaması 23.8. Bu da söz konusu isimlerin gelişmeye açık olduklarını gösteriyor.


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