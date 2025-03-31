Galatasaray'da Eren Elmalı'ya tam not!

Trabzonspor'dan devre arasında transfer olan Eren Elmalı, Galatasaray'a büyük katkı sağladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Eren Elmalı'ya tam not!
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31 Mart 2025 13:01

Ara transfer döneminde Trabzonspor'dan gelen Eren Elmalı, Galatasaray'da en faydalı isimler arasında.

Devre arasında kadroya katılan isimlerin içinde herkesin takdirle karşıladığı milli futbolcu, Beşiktaş derbisinde de iyi bir mücadele ortaya koydu. 

EN ÇOK MESAFE KAT EDEN OYUNCU OLDU

Başarılı sol bekin derbideki futboluna teknik heyet tam not verdi. Eren Elmalı, Beşiktaş-Galatasaray maçında 10.62 km ile takımı adına en çok mesafe kat eden oyuncu oldu. 

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