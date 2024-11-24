Galatasaray'da, Dries Mertens varsa sorun yok

Galatasaray'ın yıldız 10 numarası Dries Mertens, ilerleyen yaşına rağmen üst düzey bir performans göstermeye devam ediyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'da, Dries Mertens varsa sorun yok
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24 Kasım 2024 12:00
Galatasaray'ın yıldız 10 numarası Dries Mertens, ilerleyen yaşına rağmen üst düzey bir performans göstermeye devam ediyor.

37 yaşındaki on numara, Bodrum FK karşısında ilk 11'deydi. Galatasaray, ilk devrede pozisyon üretmekte zorlanmaya başladı.

YİNE KİLİT AÇTI

54. dakikada ise Batshuayi'nin golü öncesinde söz, 'Çilingir' Mertens'teydi. Belçikalı süperstar, vatandaşının kafayla attığı golün asistini yaptı. Takımının hem kilidi açıp hem de maçı kazanmasında büyük rol oynayan tecrübeli futbolcu, 72. dakikada yerini Elias Jelert'e bıraktı.

Dries Mertens, bu sezon Galatasaray'da çıktığı 19 resmi maçta 4 gol 7 asistlik performans gösterdi.



 
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