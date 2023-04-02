Galatasaray'da Dries Mertens iyi döndü

Adana Demirspor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 4 değişiklikle sahaya çıktı.Okan Buruk, Süper Lig'in 26. haftasında Arabam. com Konyaspor ile oynadıkları maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Leo Dubois, Kaan Ayhan ve Barış Alper Yılmaz'ı yedeğe çekti.Konyaspor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Berkan Kutlu ise maçın kadrosunda yer almadı. Buruk, bu futbolcuların yerine Adana Demirspor karşısında Samuel Adekugbe, Victor Nelsson, Lucas Torreira ve Dries Mertens'i görevlendirdi.Mertens, Adana Demirspor müsabakasında ilk 11'de başlayarak 55 gün aradan sonra sahalara döndü. Etkili bir oyun çıkaran futbolcu, 65'te yerini Zaniolo'ya bıraktı.