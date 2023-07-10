Galatasaray'da divan kurulu toplanacak

Galatasaray'da divan kurulu toplantısının 12 Temmuz Çarşamba günü yapılacağı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da divan kurulu toplanacak
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10 Temmuz 2023 15:10
Galatasaray Kulübünün temmuz ayı olağan divan kurulu toplantısı, 12 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, olağan divan kurulu toplantısı, saat 13.30'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Global Stadyumu Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda düzenlenecek.

Toplantıda Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulunun gelecek dönem çalışmalarıyla ilgili bilgiler verilecek. Yılın ilk 5 ayına ait kulüp bütçe gerçekleşme sunumu yapılacak.

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