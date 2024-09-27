Galatasaray'da dikkat çeken rakam!

Galatasaray'ın son maçlardaki başarısı ve galibiyetleri rakamlara da yansıdı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da dikkat çeken rakam!
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27 Eylül 2024 12:18
Galatasaray, sahada olduğu kadar rakamlarıyla da dikkat çekiyor.

Sarı-kırmızılılar, oynadığı son 5 maçındaki istatistikleriyle göz dolduruyor. Galatasaray bu karşılaşmalarda 19 gol atarken; 11.62'lik gol beklentisiyle de rakiplerine korku saldı.

Toplam 103 şut çeken Okan Buruk'un öğrencileri, bunların 41 tanesini de kaleye isabet ettirdi.

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