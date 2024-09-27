Galatasaray'da dikkat çeken rakam!

Galatasaray, sahada olduğu kadar rakamlarıyla da dikkat çekiyor.
Sarı-kırmızılılar, oynadığı son 5 maçındaki istatistikleriyle göz dolduruyor. Galatasaray bu karşılaşmalarda 19 gol atarken; 11.62'lik gol beklentisiyle de rakiplerine korku saldı.
Toplam 103 şut çeken Okan Buruk'un öğrencileri, bunların 41 tanesini de kaleye isabet ettirdi.
Sarı-kırmızılılar, oynadığı son 5 maçındaki istatistikleriyle göz dolduruyor. Galatasaray bu karşılaşmalarda 19 gol atarken; 11.62'lik gol beklentisiyle de rakiplerine korku saldı.
Toplam 103 şut çeken Okan Buruk'un öğrencileri, bunların 41 tanesini de kaleye isabet ettirdi.