Galatasaray'da derbi seferberliği

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Davinson Sanchez'in Fenerbahçe derbisine yetişmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'da derbi seferberliği
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02 Eylül 2024 09:01
Galatasaray'da uyluğundaki sakatlık nedeniyle yaklaşık olarak 1 aydır formasından uzak kalan Davinson Sanchez'in, milli maç arasında iyileşmesi için seferberlik ilan edildi.

Kolombiyalı stoperin, ligin 6. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak derbide formasına kavuşması için büyük çaba sarf ediliyor.

Galatasaray, 28 yaşındaki futbolcunun yokluğunda savunmada büyük problem yaşamıştı.

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