Galatasaray'da derbi seferberliği

Galatasaray'da uyluğundaki sakatlık nedeniyle yaklaşık olarak 1 aydır formasından uzak kalan Davinson Sanchez'in, milli maç arasında iyileşmesi için seferberlik ilan edildi.
Kolombiyalı stoperin, ligin 6. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak derbide formasına kavuşması için büyük çaba sarf ediliyor.
Galatasaray, 28 yaşındaki futbolcunun yokluğunda savunmada büyük problem yaşamıştı.
Kolombiyalı stoperin, ligin 6. haftasında Fenerbahçe ile oynanacak derbide formasına kavuşması için büyük çaba sarf ediliyor.
Galatasaray, 28 yaşındaki futbolcunun yokluğunda savunmada büyük problem yaşamıştı.