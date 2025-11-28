Galatasaray'da derbi için sürpriz sağ bek kararı

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray 'da eksikler nedeniyle teknik heyet sürpriz bir çözüm üzerinde duruyor.

Singo ve Sallai'nin yokluğunda sağ bek Kaan Ayhan'ın durumu belirsizliğini korurken, Buruk'un alternatifi olarak Barış Alper'i bu pozisyona kaydırmayı düşündüğü öğrenildi.

SÜRPRİZ BEK ALTERNATİFİ

Sarı-kırmızılı takımda sağ ve sol bekteki eksiklikler, derbi planlamasında en kritik konulardan biri.

Kaan Ayhan'ın yetişmemesi durumunda Barış Alper'in sağ bekte görev almasıyla Buruk'un elinde tek kanat Leroy Sane kalacak.

OSIMHEN VE LEMINA'NIN DURUMU

Bu arada derbide Osimhen ve Lemina'nın durumu da büyük önem taşıyor.

Sağlık heyeti, her iki oyuncuyu da maça yetiştirmek için yoğun şekilde çalışıyor.