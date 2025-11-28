28 Kasım
Galatasaray'da derbi için sürpriz sağ bek kararı

Singo ve Sallai'nin yokluğunda Kaan Ayhan'ın durumu belirsizliğini korurken, Okan Buruk alternatif olarak Barış Alper'i sağ bekte oynatmayı planlıyor.

calendar 28 Kasım 2025 10:07
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da eksikler nedeniyle teknik heyet sürpriz bir çözüm üzerinde duruyor.
 
Singo ve Sallai'nin yokluğunda sağ bek Kaan Ayhan'ın durumu belirsizliğini korurken, Buruk'un alternatifi olarak Barış Alper'i bu pozisyona kaydırmayı düşündüğü öğrenildi.
 
SÜRPRİZ BEK ALTERNATİFİ
 
Sarı-kırmızılı takımda sağ ve sol bekteki eksiklikler, derbi planlamasında en kritik konulardan biri.
 
Kaan Ayhan'ın yetişmemesi durumunda Barış Alper'in sağ bekte görev almasıyla Buruk'un elinde tek kanat Leroy Sane kalacak.
 
OSIMHEN VE LEMINA'NIN DURUMU
 
Bu arada derbide Osimhen ve Lemina'nın durumu da büyük önem taşıyor.
 
Sağlık heyeti, her iki oyuncuyu da maça yetiştirmek için yoğun şekilde çalışıyor.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
