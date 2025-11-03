Galatasaray'da büyük maçların yıldızı: Lemina

Galatasaray 'ın dinamosu Mario Lemina, büyük maçlardaki üstün performansını Trabzonspor karşısında da sürdürdü. Bordo-Mavili ekibe karşı sahada adeta basmadık yer bırakmayan Gabonlu yıldız, 8'de 8 ikili mücadele kazanarak farkını ortaya koydu.

Ayrıca %93 pas isabet oranıyla oynayan Lemina, sarı-kırmızılı ekibin oyun kurulumunda kilit rol üstlendi. Teknik direktör Okan Buruk'un saha içindeki en güvendiği isimlerden biri olan başarılı futbolcu, hem savunmada hem hücum geçişlerinde takımına büyük katkı sağladı.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe derbisinde gösterdiği üstün performansla dikkat çeken Lemina, bu yıl da Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında kalitesini bir kez daha kanıtladı. Taraftarlar, sosyal medyada yıldız oyuncuya övgü yağdırarak "Büyük maçların adamı" yorumlarını yaptı.