Galatasaray'da büyük hedef: Ndombele

Orta alana takviye yapmak için büyük çaba harcayan Galatasaray'la ilgili flaş bir haber gündeme geldi.



Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılılar, Tottenham'da forma giyen Tanguy Ndombele'nin transferi için harekete geçti. Yönetimin, İngiliz ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı ve anlaşma sağlandığı öne sürüldü. Galatasaray'ın Fransız yıldızla pazarlıklarının ise sürdüğü ifade edildi.



TOTTENHAM ARAYIŞTA



Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 30 milyon Euro olan Ndombele 2019'da 60 milyon Euro'ya Lyon'dan Tottenham'a transfer oldu. Ancak 25 yaşındaki futbolcu İngiltere'de beklentileri karşılayamadı. Tottenham formasıyla 91 maçta oynayan Ndombele 10 gol ve 9 asistle 19 gole katkıda bulundu. Geçen sezonun devre arasında kiralık olarak eski kulübü Lyon'a giden yıldız futbolcu 11 maçta oynadı ve 2 asist yaptı. Fransız kulübünün Ndombele'nin satın alma opsiyonunu kullanmayacağını açıklamasının ardından Tottenham yeni arayışlara başlamıştı.



MİLLİ TAKIM'DA 7 MAÇ



7 kez Fransa Milli Takımı'nın formasını giyen yıldız futbolcu müthiş dripling yeteneği, dinamizmi ve uzaktan etkili şutları ile tanınıyor. Tanguy Ndombele ile ilgili iddialar sosyal medyada Galatasaraylı taraftarları fazlasıyla heyecanlandırmış durumda.



