Galatasaray'da bozulan zemine operasyon!

Çimlerin hastalığa yakalandığını belirten Galatasaraylı yetkililer, bakım çalışmaları için harekete geçti.

Haber; Sabah
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Galatasaray'da bozulan zemine operasyon!
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01 Ekim 2024 12:38
Son güncelleme 01 Ekim 2024 12:51
Galatasaray'da RAMS Park'ın zeminindeki bozulmalar son dönemde yeniden dikkat çekti.

Çimlerin hastalığa yakalandığını belirten sarı-kırmızılı yetkililer, bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Gelecek hafta verilecek milli arada çimin durumunun daha iyi hale gelmesi için özel olarak hazırlık yapılacağı bildirildi.

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