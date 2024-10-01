Galatasaray'da bozulan zemine operasyon!

Galatasaray'da RAMS Park'ın zeminindeki bozulmalar son dönemde yeniden dikkat çekti.
Çimlerin hastalığa yakalandığını belirten sarı-kırmızılı yetkililer, bakım çalışmalarını sürdürüyor.
Gelecek hafta verilecek milli arada çimin durumunun daha iyi hale gelmesi için özel olarak hazırlık yapılacağı bildirildi.
Çimlerin hastalığa yakalandığını belirten sarı-kırmızılı yetkililer, bakım çalışmalarını sürdürüyor.
Gelecek hafta verilecek milli arada çimin durumunun daha iyi hale gelmesi için özel olarak hazırlık yapılacağı bildirildi.