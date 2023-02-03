Galatasaray'da bir kurtarıcı; Abdülkerim

Ümraniye sınavının bir başka kahramanı Abdülkerim Bardakçı da yıldızını parlatmaya devam ediyor. Sezon başında Konyaspor'dan transfer edilen Abdülkerim, bu sezon sarı- kırmızılı takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da bir kurtarıcı; Abdülkerim
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03 Şubat 2023 12:29
Aslan'ın ligde en az gol yiyen takım olmasına stoper bölgesindeki performansıyla büyük katkı sağlayan Abdülkerim, aynı zamanda bir forvet gibi de katkı veriyor.

Tecrübeli oyuncu son olarak 1 gol, 1 asistlik performansıyla Ümraniyespor maçının kazanılmasında büyük katkı sağladı.

28 yaşındaki oyuncu Sivasspor maçının da uzatma dakikalarında yaptığı asistle takımına galibiyeti getirmişti.

Abdülkerim'in Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un kendisine söylediği "Sen o kadar para eder misin?" sözlerini de akıllara getirdi. 

 
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