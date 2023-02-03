Galatasaray'da bir kurtarıcı; Abdülkerim

Aslan'ın ligde en az gol yiyen takım olmasına stoper bölgesindeki performansıyla büyük katkı sağlayan Abdülkerim, aynı zamanda bir forvet gibi de katkı veriyor.Tecrübeli oyuncu son olarak 1 gol, 1 asistlik performansıyla Ümraniyespor maçının kazanılmasında büyük katkı sağladı.28 yaşındaki oyuncu Sivasspor maçının da uzatma dakikalarında yaptığı asistle takımına galibiyeti getirmişti.Abdülkerim'in Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un kendisine söylediği "Sen o kadar para eder misin?" sözlerini de akıllara getirdi.