Galatasaray'da Beşiktaş derbisi için özel prim!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Sarı-kırmızılı yönetim, derbi öncesi oyunculara prim müjdesi verdi.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetim, derbi için galibiyet primi olarak 1 milyon euroluk özel prim belirledi.
Bu prim haberi soyunma odasında ekstra motivasyon yarattı.
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre sarı-kırmızılı yönetim, derbi için galibiyet primi olarak 1 milyon euroluk özel prim belirledi.
Bu prim haberi soyunma odasında ekstra motivasyon yarattı.