Galatasaray'da beklenen soru cevap buldu: Kerem

Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi 11'inde Kerem Aktürkoğlu yer aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da beklenen soru cevap buldu: Kerem
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10 Nisan 2022 19:41
Galatasaray'da derbi öncesi en çok merakla beklenen konu olan Kerem Aktürkoğlu'nun oynayıp oynamayacağı sorusu derbiye 1 saat kala cevap buldu ve Kerem ilk 11'de yerini aldı.

VavaCars Fatih Karagümrük maçının ilk yarısında sakatlanan Kerem, yapılan kontroller ve tedavilerin ardından cuma günü ilk olarak takımla çalıştı. Kerem Aktürkoğlu'nun da istekli olmasıyla birlikte Torrent, oyuncusunu ilk 11'e yazdı.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent de Barcelona ile deplasmanda oynadığı maçın 11'inde sakat olan Feghouli yerine Cicaldau'yu oynattı. Avrupa lisansı olmadığı için Camp Nou'da oynayamayan Omar da Boey'in yerine ilk 11'deki yerini aldı.

İŞTE GALATASARAY'IN 11'i




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