Galatasaray'da atom karınca fark yarattı!

Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira, İstanbul karşısında makine gibi çalıştı. İlk yarıda 34'te 34'lük (%100) pas karnesiyle mücadele eden 'Atom Karınca' lakaplı oyuncu, ikinci devrede de aynı performansına devam etti.
İstanbulspor'un orta sahasına top göstermezken toplamda %93'lük başarıyla maçı tamamladı.
Rakibin 1 şutunu engellemesinin yanı sıra 1 pas arası, 3 top çalma değeriyle oynadı.
İstanbulspor'un orta sahasına top göstermezken toplamda %93'lük başarıyla maçı tamamladı.
Rakibin 1 şutunu engellemesinin yanı sıra 1 pas arası, 3 top çalma değeriyle oynadı.