Galatasaray'da atom karınca fark yarattı!

Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, İstanbulspor maçında da yine fark yarattı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da atom karınca fark yarattı!
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26 Ocak 2024 12:18
Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira, İstanbul karşısında makine gibi çalıştı. İlk yarıda 34'te 34'lük (%100) pas karnesiyle mücadele eden 'Atom Karınca' lakaplı oyuncu, ikinci devrede de aynı performansına devam etti.

İstanbulspor'un orta sahasına top göstermezken toplamda %93'lük başarıyla maçı tamamladı.

Rakibin 1 şutunu engellemesinin yanı sıra 1 pas arası, 3 top çalma değeriyle oynadı.

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