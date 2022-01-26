Galatasaray'da Atalay Babacan Ümraniyespor'a kiralandı!

Galatasaray'da fazla süre alamayan genç oyuncu Atalay Babacan'ın, sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.



Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, "Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan'ın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.



21 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 4 maça çıktı.





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