Galatasaray'da Atalay Babacan Ümraniyespor'a kiralandı!

Galatasaray, genç futbolcusu Atalay Babacan'ın Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Atalay Babacan Ümraniyespor'a kiralandı!
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26 Ocak 2022 20:05
Galatasaray'da fazla süre alamayan genç oyuncu Atalay Babacan'ın, sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralandığını açıkladı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, "Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan'ın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

21 yaşındaki oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla toplamda 4 maça çıktı.

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