Galatasaray'da Ahmed Kutucu'ya sürpriz talip!

Süper Lig'de milli aranın ardından 5'inci hafta maçında deplasmanda Kayserispor'la karşı karşıya gelecek Göztepe iç ve dış transferde hareketli günler geçiriyor.



Sarı kırmızılılar, dış transferde Fransa'nın Rennes takımından kaleci Doğan Alemdar ve golcü Bertuğ Yıldırım ile Galatasaray'dan forvet Ahmed Kutucu ile ilgileniyor.



İzmir kulübü iç transferde ise orta saha oyuncusu Ahmed Ildız'la ise vedaya hazırlanıyor.



