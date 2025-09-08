08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Zambia-Fas
0-286'
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
2-086'
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
0-089'
08 Eylül
Madagaskar-Çad
19:00
08 Eylül
Malavi-Liberya
19:00
08 Eylül
Uganda-Somali
19:00
08 Eylül
Gana-Mali
22:00

Galatasaray'da Ahmed Kutucu'ya sürpriz talip!

Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Ahmed Kutucu'ya Süper Lig takımlarından Göztepe'nin talip olduğu ileri sürüldü.

08 Eylül 2025 17:20
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Ahmed Kutucu'ya sürpriz talip!
Süper Lig'de milli aranın ardından 5'inci hafta maçında deplasmanda Kayserispor'la karşı karşıya gelecek Göztepe iç ve dış transferde hareketli günler geçiriyor.

Sarı kırmızılılar, dış transferde Fransa'nın Rennes takımından kaleci Doğan Alemdar ve golcü Bertuğ Yıldırım ile Galatasaray'dan forvet Ahmed Kutucu ile ilgileniyor.

İzmir kulübü iç transferde ise orta saha oyuncusu Ahmed Ildız'la ise vedaya hazırlanıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
