Galatasaray'da 900 bin Euro'ya işlem tamam!

Galatasaray'ın bonservis ödemelerinde denge sağlandı, gelenler-gidenler arasındaki fark 900 bin Euro oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 900 bin Euro'ya işlem tamam!
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06 Eylül 2024 08:52
Galatasaray'ın şu ana kadar gerçekleştirdiği transfer operasyonunda 900 bin Euro fark ortaya çıktı.

Sara, Jelert, Batshuayi ve Jakobs için bonservis, kiralama ücreti ve imza parası olmak üzere 31 milyon Euro ödemeyi göze alan sarı-kırmızılı kulübün kasasına Kerem Aktürkoğlu, Zaniolo, Tete, Emin Bayram ve Zaha'nın ayrılığından 30.1 milyon Euro girecek.

GELENLER

Sara: 18 milyon Euro (bonservis)
Jelert: 9 milyon Euro (bonservis)
Batshuayi: 3 milyon Euro (imza parası)
Jakobs: 1 milyon Euro (kiralama ücreti)

TOPLAM: 31 milyon Euro

GİDENLER

Kerem Aktürkoğlu: 12 milyon Euro (bonservis)
Zaniolo: 6.4 milyon Euro (kiralama ücreti)
Tete: 4.750 milyon Euro (bonservis)
Emin Bayram: 4 milyon Euro (bonservis)
Zaha: 3 milyon Euro (kiralama ücreti)

TOPLAM: 30.1 milyon Euro 

 
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