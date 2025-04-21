Galatasaray'da 5. yıldızın yeri hazır!

Galatasaray'da yeni 5 yıldızlı formalar için çalışmalar başladı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sezon sonunda şampiyon olması halinde 5 yıldıza terfi edecek olan sarı-kırmızılılarda ürün tedarikçisi Puma, 1 milyon satış hedefiyle formaları sezon bitmeden hazırlamaya başladı. Ancak şampiyonluk garantilenmediği için ürünler 4 yıldızlı olarak dikiliyor.
Şampiyonluk gelirse 5. yıldız, dört yıldızlı formaların tepesine yerleştirilecek.
Sezon sonunda şampiyon olması halinde 5 yıldıza terfi edecek olan sarı-kırmızılılarda ürün tedarikçisi Puma, 1 milyon satış hedefiyle formaları sezon bitmeden hazırlamaya başladı. Ancak şampiyonluk garantilenmediği için ürünler 4 yıldızlı olarak dikiliyor.
Şampiyonluk gelirse 5. yıldız, dört yıldızlı formaların tepesine yerleştirilecek.