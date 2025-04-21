Galatasaray'da 5. yıldızın yeri hazır!

Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray, 5 yıldızlı formalar için çalışmalara başladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 5. yıldızın yeri hazır!
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21 Nisan 2025 10:11
Galatasaray'da yeni 5 yıldızlı formalar için çalışmalar başladı.

Sezon sonunda şampiyon olması halinde 5 yıldıza terfi edecek olan sarı-kırmızılılarda ürün tedarikçisi Puma, 1 milyon satış hedefiyle formaları sezon bitmeden hazırlamaya başladı. Ancak şampiyonluk garantilenmediği için ürünler 4 yıldızlı olarak dikiliyor.

Şampiyonluk gelirse 5. yıldız, dört yıldızlı formaların tepesine yerleştirilecek.

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