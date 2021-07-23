Galatasaray'da 5-1'lik bozgunun perde arkası

'ye ilk maçta 5-1 yenilen Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi hayali başlamadan bitti. Sarı-kırmızılı camiada bu hezimet şok etkisi yaratırken, eleştiriler de arttı.

Geçmiş dönemde

başarısızlıklarda Mustafa

Cengiz ve ekibini suçlayan

taraftarlar artık ilk

sıraya teknik direktör

Fatih Terim'i yerleştirdi.





Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre hatalar zinciri:



1-

"3 seneye ihtiyacımız var" diyen

, PSV maçında sahaya çıkardığı ilk 11'deki tüm oyuncuları kendi döneminde takıma kattı.



2-

Son 3 senede 40'tan fazla futbolcu alınırken,

Galatasaray'ın elinde

Marcao'nun dışında satacak

oyuncusu yok.

Luyindama ve Diagne'ye ödenen 21 milyon Euro bonservis, Babel ve Falcao'ya verilen astronomik sözleşmelerin bedeli ağır oldu.



3-

Sezonu PSV'den 10 gün önce açan G.Saray'ın iyi çalışmadığı, Hollanda'da ortaya çıktı.

Rakibinden

yine az koşan sarı-kırmızılı

takım, ikili mücadelelerde

ayakta kalamadı.



4-

Fatih Terim'in üçlü savunma tercihi,

temposuz

yaşlı yıldızları Arda

ve Babel'i ilk 11'e koyması,

PSV'nin de zorlanmadan farka gitmesine yol açtı.



5-

Yönetimin bitirme aşamasına geldiği Rachid

Ghezzal, Larsen ve

Alioski gibi isimler Florya

tarafından bekletildi.

Alpaslan, Aytaç ve Jesse Sekidika'nın sahaya çıktığı

Galatasaray'ın,

Şampiyonlar Ligi seviyesinden

çok uzak olduğu,





Hollanda'da alınan 5-1'lik skorla birlikte tescillendi.

NE DEDİLER?



SORU:

Günümüz

futbolunda başarılı olabilmek için iki temel ilke var.

Birincisi;

futbolcuların birbirlerinin özelliklerini

bildiği oturmuş bir sistem.

İkincisi de üst düzey fizik kondisyon.

Ne yazık ki bizim takımlarımızda

bu ikisi de yok.

Böyle olunca da başarılı olmak mümkün değil. Her sene önümüze bu eksiklerimizi gösteren örnekler geliyor. Avrupa kupaları, Şampiyonlar Ligi ve de dörder senede bir yapılan Avrupa ve dünya şampiyonaları. EURO 2020'de yine fizik gücün ne kadar önemli olduğunu, top rakipteyken 10 kişinin de defansif görevlerini yaptığı, bıktırıcı pres uyguladığı maçlar izledik. Bizde ise örneğin bir kulübümüzün çok yetenekli bir futbolcusu varken fizik açıdan çok düşük de olsa teknik direktörler çoğunlukla oynatıyor. Oynatmazlarsa da eleştiri alıyorlar. Bu yüzden de bir türlü teşhis yapılamıyor.

Bir örnek de A Milli Takım'dan

verelim. Oturmuş bir sistemimiz yok,

takım olarak fiziki düşüş de eklenince

EURO 2020'de kötü sonuçla karşılaştık.

Son canlı örneği de PSV-G.Saray maçında yaşadık. Çok önemli bir takım olmayan PSV, oturmuş sistemi ve fizik kondisyonu ile farklı kazandı.

En büyük sorunumuz, oyuncu performansı üstüne takım kurmamız. Birileri bir şey yapacak ki maç kazanalım!

Dikkat

ederseniz sezon başı hep aynı

şarkı söyleniyor; "10 numara alalım,

golcü lazım."



Hiç kimse sistem, plan veya gelişecek yeni bir düzen üzerine konuşmaz. Aslında taraftarın istediğini yapmaya çalışan yönetimler, onlara uygun teknik adamlar seçip sadece senelik düşünüyor.

Büyük takımlarımız,

en iyi oyuncularını kiralıyorlar,

bir sezon sonra yenilerini arıyorlar.

Artık kulüplerin kasasında para da kalmadığına göre her başarıya tesadüf olarak bakacağımız bir yola girdik. Yöneticilere ve medyaya bu dönemde çok önemli bir görev düşüyor. Herkes taraftarları

"Bir gelişme"

planına ikna etmeli.

'Ne olursa olsun kazanalım', diyen

bir bakış açısı ile biz daha çok "Bunlar

neden oldu?" diye birbirimize sorarız.

PSVFatih Terim